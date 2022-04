Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der Green City Solarimpuls I GmbH & Co.KG vom 1. April 2022:Die Green City Solarimpuls I GmbH & Co. KG ("Gesellschaft") hat Inhaberschuldverschreibungen (ISIN DE000A2GSTH8/ WKN A2GSTH) begeben ("Inhaberschuldverschreibungen").Die Geschäftsführung hat heute mit Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters und des vorläufigen Gläubigerausschusses beschlossen, den Widerruf der Einbeziehung der Inhaberschuldverschreibungen in den Freiverkehr an der Börse München zu beantragen. Die Gesellschaft wird die erforderlichen Maßnahmen für das Delisting der Inhaberschuldverschreibungen unverzüglich vornehmen. Der Beschluss zum Delisting erfolgte insbesondere vor dem Hintergrund der mit der Einbeziehung zum Börsenhandel verbundenen und der wirtschaftlichen Situation der Gesellschaft nicht mehr angemessenen Kosten. Die Gesellschaft wird den Kapitalmarkt darüber informieren, wann die Einbeziehung der Inhaberschuldverschreibungen in den Freiverkehr der Börse München endet, sobald dieser Termin feststeht. ...

