In Anbetracht der sich überschneidenden Beziehungen zwischen dem Klimawandel und der Ungleichheit zwischen den Geschlechtern brachte der Women's Entrepreneurship Accelerator (WEA) am 18. März hochrangige Vertreter der Gründungspartner zusammen, um die Schlüsselrolle des weiblichen Unternehmertums bei der Anpassung an den Klimawandel, der Abschwächung des Klimawandels und der Reaktion darauf zu diskutieren und um zu erörtern, wie Unternehmerinnen als Multiplikatorinnen zur Schaffung einer nachhaltigeren und inklusiveren Gesellschaft für alle beitragen.

Die CSW-Veranstaltung hob die entscheidende Bedeutung des weiblichen Unternehmertums als Schlüsselfaktor bei der Bewältigung des Klimawandels hervor, die Notwendigkeit, strukturelle und kulturelle Hindernisse für die wirtschaftlichen Chancen von Frauen zu beseitigen, und die Frage, wie Unternehmerinnen als Lösungsanbieterinnen unterstützt werden können, um innovative Ideen auszubauen und in sie zu investieren. Darüber hinaus wurden Wege aufgezeigt, wie die wirtschaftlichen Chancen von Frauen durch ein geschlechtergerechtes Beschaffungswesen beschleunigt werden können, und es wurde dazu aufgerufen, dass mehr Entscheidungsträger den Wandel für Frauen weltweit vorantreiben, indem sie sich dem Accelerator anschließen.

Unternehmerinnen hatten in der Vergangenheit mit vielen Hindernissen zu kämpfen, darunter mangelnder Zugang zu Kapital, weniger unternehmerische Netzwerke als Männer und politische Entscheidungen, die Frauen daran hindern, am Arbeitsmarkt teilzunehmen.1 Diese Hindernisse werden durch eine ungleiche Gesetzgebung noch verstärkt. Eine Studie der Weltbank aus dem Jahr 2022 ergab, dass fast 2,4 Milliarden Frauen im erwerbsfähigen Alter immer noch nicht die gleichen wirtschaftlichen Rechte genießen wie Männer. Von den 190 in der Studie untersuchten Volkswirtschaften bestehen in 178 Ländern gesetzliche Hindernisse, die einer vollen wirtschaftlichen Beteiligung von Frauen im Wege stehen. In 86 Ländern sind Frauen weiterhin in der einen oder anderen Form beruflich eingeschränkt. In 95 Ländern haben Frauen keinen Anspruch auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit, und in 76 Ländern schränken Gesetze das Recht der Frauen auf Landbesitz ein, eine wichtige Grundlage für die Armutsbekämpfung.2

Um diese strukturellen und kulturellen Hindernisse, mit denen sich Unternehmerinnen konfrontiert sehen, zu beseitigen, wurde der Women's Entrepreneurship Accelerator während der UN-Generalversammlung 2019 in Partnerschaft mit 6 UN-Organisationen ins Leben gerufen. Ziel ist es, ein unterstützendes Ökosystem für Unternehmerinnen zu schaffen und gleichzeitig ihre Bedeutung für eine nachhaltige Entwicklung bestmöglich zur Geltung zu bringen.

Im Hinblick auf das Thema der Veranstaltung zeigen die Daten, dass Unternehmerinnen geschäftliche Investitionen über die finanziellen Erträge hinaus betrachten können und erkennen, dass sich finanzielle und soziale Erträge nicht gegenseitig ausschließen. Laut dem Global Entrepreneur Report 2020 von BNP Paribas geben beispielsweise 54 Prozent der Unternehmerinnen an, dass neben dem Einkommen die Verringerung des CO2-Fußabdrucks ihr wichtigstes Erfolgskriterium bei Investitionen ist, verglichen mit nur 41 Prozent bei Männern.3

Bei der Eröffnung der Veranstaltung rief Deborah Gibbins, Chief Operating Officer von Mary Kay Inc, dazu auf, die Hindernisse abzubauen, mit denen sich Frauen konfrontiert sehen und erklärte, warum "der Klimawandel nicht geschlechtsneutral ist. Frauen und Mädchen zahlen den höchsten Preis. Ihre höhere Anfälligkeit ist eine direkte Folge der geschlechtsspezifischen Ungleichheiten im politischen, sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Gefüge der Gesellschaften, in denen sie leben." Frau Gibbins fügte hinzu, dass Frauen bei der Bekämpfung des Klimawandels an vorderster Front stehen und seit Generationen "innovative Taktiken zur Minderung der Auswirkungen des Klimawandels anwenden. Das ist nichts Neues. Was sie jetzt benötigen, ist die Anerkennung ihrer Führungsrolle und ein Ökosystem, das für sie funktioniert."

Vic Van Vuuren, Direktor für Unternehmensmanagement bei der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), stellte fest, dass die Covid-19-Pandemie die Fortschritte bei der Gleichstellung der Geschlechter wieder zurückgeworfen hat. Er erklärte, dass "Frauen bereits als Unternehmerinnen, Managerinnen, Landwirtinnen, Arbeiterinnen im Ökotourismus, in der Abfallwirtschaft und im Bereich erneuerbare Energien in der grünen Wirtschaft tätig sind. Wir müssen jedoch einsehen, dass die Fortschritte, die wir machen, nicht ausreichend sind. Wir müssen die Gleichstellung und Gleichberechtigung der Geschlechter in alle globalen politischen Maßnahmen, die Unternehmensrichtlinien und die nationale Gesetzgebung einbeziehen."

Pamela Coke-Hamilton, Exekutivdirektorin des Internationalen Handelszentrums (International Trade Centre), wies darauf hin, dass "kleinste, kleine und mittlere Unternehmen, insbesondere solche, die sich im Besitz von Frauen befinden, auf Hindernisse stoßen, wenn sie ihre Geschäftsabläufe nachhaltiger gestalten wollen. Wir vom Internationalen Handelszentrum verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz, um das Unternehmertum von Frauen zu unterstützen und so sicherzustellen, dass sie zu einer nachhaltigen und grünen Wirtschaft beitragen. Die Unterstützung von frauengeführten Unternehmen ist nicht nur gut für die Wirtschaft, sie beschleunigt auch unseren Übergang zur Nachhaltigkeit."

Stephen Bereaux, Stellvertreter des Direktors der Internationalen Fernmeldeunion (ITU), forderte Chancengleichheit in der ökologischen Wirtschaft, um eine größere Wirkung zu erzielen. Er betonte den Zusammenhang zwischen dem weiblichen Unternehmertum und der Schaffung innovativer, gerechter und inklusiver Lösungen für Klimawandel und Nachhaltigkeit. "Wenn Frauen sich beteiligen können, verbreiten sich nachhaltige Verfahren und Geschäftsmodelle schneller", betonte Bereaux.

Haoliang Xu, stellvertretender Generalsekretär und Direktor des Bureau for Policy and Programme Support des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen, betonte die Bedeutung eines inklusiven ökologischen Aufschwungs: "Das UNDP ist der festen Überzeugung, dass wir wahrscheinlich vor der größten Herausforderung unserer Generation stehen und dass wir den Wiederaufbau besser gestalten müssen. Wir müssen die Situation für kommende Generationen von Frauen verbessern."

Sanda Ojiambo, Exekutivdirektorin und CEO des Global Compact der Vereinten Nationen, sprach von der Bedeutung des Privatsektors bei der Infragestellung von Glaubenssätzen und davon, dass "für dauerhafte Lösungen und Klimagerechtigkeit Unternehmerinnen am Tisch sitzen und in die gesamte Wertschöpfungskette einbezogen werden müssen."

Im Hinblick auf wirkungsvolle Lösungen forderte Anita Bhatia, stellvertretende Generalsekretärin und stellvertretende Exekutivdirektorin von UN Women, eine geschlechtergerechte Beschaffung, die "einen hohen Standard für die Käufer von Gütern und Dienstleistungen setzt, der besagt, dass wir nur oder überwiegend von Unternehmen kaufen wollen, die von Frauen geführt werden. Das ist für Frauen von Vorteil, denn es verschafft ihnen einen Vorsprung und ihren Unternehmen einen Vorsprung in der Lieferkette."

Aldijana Šišic, Leiterin der Abteilung für Multi-Stakeholder-Partnerschaften und Engagement bei UN Women, betonte den Bedarf an mehr Maßnahmen und sektorübergreifenden Partnerschaften und wies auf die zusammenhängenden Maßnahmen hin, die erforderlich sind, um auf die Risiken und Chancen des Klimawandels und der Geschlechterungleichheit zu reagieren und diese anzugehen. "Bei der Bekämpfung des Klimawandels geht es nicht nur um den Erhalt des Planeten, sondern auch um den Abbau von Hemmnissen für den Fortschritt. Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen, die von Frauen geführt werden, werden zunehmend als Schlüsselfaktor bei der Bereitstellung von Lösungen für den Klimaschutz angesehen. Wir müssen den Prozess beschleunigen und wir müssen mehr investieren."

Elizabeth Vazquez, Präsidentin, CEO und Mitbegründerin von WEConnect International, die die Veranstaltung moderierte, wies darauf hin, dass "Frauen 51 Prozent der Weltbevölkerung ausmachen, 33 Prozent aller privaten Unternehmen besitzen, aber nur 1 Prozent der globalen Ausgaben für Produkte und Dienstleistungen von Großunternehmen erhalten." Um die Globalen Ziele bis 2030 zu erreichen, forderte Frau Vazquez die Akteure auf, "mit Vorsatz, mit Dringlichkeit und in Partnerschaft miteinander zu handeln und wesentlich proaktiver zu sein".

Über den Women's Entrepreneurship Accelerator

Der Women's Entrepreneurship Accelerator (WEA) ist eine Multi-Stakeholder-Partnerschaft zur Förderung des Unternehmertums von Frauen, die während der UNGA 74 gegründet wurde. Dabei kommen sechs Organisationen der VN zusammen: Die Internationale Arbeitsorganisation (International Labour Organization ILO), das Internationale Handelszentrum (International Trade Centre, ITC), die Internationale Fernmeldeunion (International Telecommunication Union, ITU), das UN-Entwicklungsprogramm (UN Development Programme, UNDP), der UN Global Compact (UNGC) und UN-Frauen. Sie und Mary Kay haben sich verpflichtet, bis 2030 5 Millionen Unternehmerinnen zu fördern.

Oberstes Ziel der Initiative ist es, den Entwicklungsbeitrag des weiblichen Unternehmertums zur Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) zu maximieren, indem ein förderliches Ökosystem für Unternehmerinnen auf der ganzen Welt geschaffen wird. Der Accelerator ist ein Beispiel für die transformative Kraft einer Multi-Partnerschaft von einzigartiger Größenordnung, die das Potenzial von Unternehmerinnen ausschöpfen kann. Weitere Informationen finden Sie unter we-accelerate. Folgen Sie uns: Twitter (We_Accelerator), Instagram (@we_accelerator), Facebook (@womensentrepreneurshipaccelerator), LinkedIn (@womensentrepreneurshipaccelerator)

