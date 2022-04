Die wichtigsten Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 04. April: TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 ESP: Repsol, Q1-Umsatz 10:00 DEU: Henkel, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: bet-at-home.com, Geschäftsbericht 11:00 DEU: Lufthansa und Flughäfen München und Frankfurt, Pk zu EU-Umweltprogramm "Fit for 55" 13:00 DEU: Liebherr, Jahreszahlen und Geschäftsbericht Anzeige- Empfehlung Smart-Hebel-Trading-Dienst Die Nr. 1 in Deutschland +Österreich + Schweiz! ...

