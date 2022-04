Straubing (ots) -



Es wäre ohne Weiteres möglich gewesen, auch im Handel noch eine Weile die Maske vorzuschreiben. Dass Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) jetzt an die Supermarktketten appellieren muss, das Maskentragen per Hausrecht vorzuschreiben, überzeugt nicht. Denn während sich die einen Kunden davor fürchten, ohne Maskenpflicht ein Geschäft zu betreten, und lieber online einkaufen, kann es anderen nicht schnell genug gehen damit, Mund und Nase auch im Laden wieder allen zu zeigen. Die Handelsunternehmen können es so oder so nicht allen recht machen. Es bleibt der Appell an die Eigenverantwortung. Kurz gesagt: Wer sich verantwortungsvoll verhält, trägt auch in Geschäften weiterhin eine FFP2-Maske. Es geht schließlich nicht nur um die eigene Gesundheit, sondern auch um die anderer Kunden, die auf ihren Wocheneinkauf angewiesen sind.



