Cathie Wood ist inzwischen ein Star in der Fondsmanager-Szene und hat vor allem durch ihre bullishen Analysen zu Tesla stets für Furore gesorgt. Doch ihr Flaggschiff-ETF ARK Innovation musste in den vergangenen Monaten kräftige Einbußen hinnehmen. Das Analyse-Unternehmen Morningstar mahnt weiter zur Vorsicht.Cathie Wood unternehme nicht genug, um Drawdowns in ihrem Flaggschiff-Fonds zu verhindern, was ihren Anlegern schade, berichtet CNBC zur Morningstar-Studie. Die Analysten haben das Rating für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...