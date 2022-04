Russlands Krieg tobt nicht nur auf ukrainischem Boden. Schon längst ist bekannt, dass durch den Kreml bezahlte Hacker und Trolle auch das Netz unsicher machen und teils gezielte Cyber-Attacken gegen westliche Unternehmen ausführen. Auch SAP spricht davon, dass Hackerangriffe gegen das eigene Unternehmen in jüngste Zeit deutlich zugenommen haben.Das verriet der Vorstandssprecher von SAP (DE0007164600), Christian Klein, in einem Interviewe mit "Mannheimer Morgen". Gleichzeitig verspricht er aber auch, dass man viel Geld und Zeit in das Thema Sicherheit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...