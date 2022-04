Ein Hacker hat mindestens vier Non-fungible Token der Sammlungen Bored und Mutant Ape Yacht Club sowie Doodles gestohlen, nachdem er gefälschte Prägelinks auf Discord-Servern gepostet hatte. Eine Sicherheitslücke, die durch ein kürzlich durchgeführtes Update des populären Bots Ticket-Tool in die Discord-Server-Software gerissen worden war, hat ein Hacker ausgenutzt, um Phishing-Links auf mehreren Servern zu posten. Am frühen Freitagmorgen griff er die Discord-Server der beliebten NFT-Sammlungen Bored Ape Yacht Club, Mutant Apes und Doodles an. Ankündigung neuer NFT-Sammlung als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...