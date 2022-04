Halle/MZ (ots) -



Im Zuge der Intel-Ansiedlung in Magdeburg werden laut Sachsen-Anhalts Ministerpräsidenten Reiner Haseloff (CDU) nicht nur zwei Chipfabriken entstehen. "Es wird neue Forschungsinstitute geben. Ein Hightech- und Start-up-Zentrum wird gebaut werden", sagte Haseloff der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung aus Halle (Samstag-Ausgabe). Zudem werde am Standort ein Industriepark für diese Zulieferer entstehen. Haseloff spricht von einer "Intel-City".



Mitte März hatte der US-Chiphersteller angekündigt, in Magdeburg zwei Halbleiterwerke zu bauen. Dort sollen Prozessoren und Grafikchips hergestellt werden. Das Unternehmen will zunächst rund 17 Milliarden Euro investieren und 3000 direkte Arbeitsplätze schaffen.



