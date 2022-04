Zuverlässige Dividendenzahler schaffen eine solide Basis im Portfolio. Besonders in Krisenzeiten sind solche Aktien ein Gewinn, weil sie Verluste anderer Depotwerte abfedern und für eine positive Gesamtrendite sorgen können. Sollten Sie also noch keine Dividenden-Aktien haben, dann wird es jetzt höchste Zeit. Eine Rekord-Dividendensumme von über 70 Milliarden Euro wollen deutsche Unternehmen im Jahresverlauf auszahlen. In den Corona-Jahren wurde kräftig gespart, das führte im vergangenen Jahr zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...