Beim französischen Impfstoffhersteller Valneva dreht sich nach wie vor alles um die EU-Zulassung für den Totimpfstoff VLA2001. Doch jetzt kann quasi täglich Bewegung in die Sache kommen. Dabei dürfte grünes Licht seitens der EU vermutlich eine Erleichterungs-Rallye an der Börse auslösen.

In der letzten Stellungnahme hatte Valneva vermeldet, dass die Europäische Arzneimittelagentur EMA zwar noch einige Nachfragen zum Totimpfstoff VLA2001 habe, dass die Zulassung aber schon im April erfolgen solle. Damit kann das endgültige "Go" jetzt also jeden Tag kommen…

Insgesamt 60 Millionen Impfstoffdosen hat sich die EU gesichert, und bei Valneva steht man Gewehr bei Fuß, um unmittelbar mit der Auslieferung zu beginnen. Für den Aktienkurs könnte das zum Brustlöser werden. Zuletzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...