Keine Ahnung, welche Aktie du kaufen sollst? So geht es wohl jedem Investor hin und wieder. Die vielleicht ehrlichste Antwort, die ich dir geben kann: Wenn du so gar nichts findest, dann lass es möglicherweise einfach sein. Aber so manches Mal fehlt einem auch einfach die Inspiration. Grundsätzlich glaube ich, dass Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2), PepsiCo (WKN: 851995) und General Mills (WKN: 853862) aber drei spannende Kandidaten sein können. Vielleicht hast du einfach im Moment nicht an sie gedacht ...

