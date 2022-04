In der Finanzwelt führt Python schon seit Längerem ein isoliertes Eigenleben. In einem Ökosystem aus selbstgebautem Code hat sich hier eine kuriose Eigenart der Programmiersprache entwickelt. Es sollte kaum überraschen, dass Python, beliebteste Programmiersprache für Datenanalysezwecke, im Bereich des Investment-Bankings die erste Wahl ist. Doch in der Finanzwelt, in ihrem abstrakten Dschungel aus Märkten, Daten und Algorithmen, hat sich eine Python-Variante herausgebildet, deren Funktionsweise wenigen bekannt sein dürfte. Tatsächlich unterscheidet sie sich hier so stark von ihrem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...