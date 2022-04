Die BASF-Aktie (WKN: BASF11) gehört zu den Aktien im DAX mit der höchsten Dividendenrendite. Vorgeschlagen ist eine Dividende von 3,40 Euro. Dieser Betrag steht auf der virtuellen Hauptversammlung am 29. April 2022 zur Abstimmung. Gemessen an dem aktuellen Aktienkurs von 51,76 Euro (Stand: 31.3.22) können sich Aktionäre auf eine saftige Dividendenrendite von 6,6 % freuen. Positiv ist zudem, dass gegenüber dem Vorjahr 10 Euro-Cent mehr gezahlt werden, was einem Dividendenwachstum von rund 3 % gleichkommt. ...

