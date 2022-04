Seitdem Währungen nicht mehr mit Gold besichert sind, fängt die Zentralbank zwar tiefe Rezessionen durch eine schnelle Geldmengenausweitung besser ab, aber daraus ergeben sich auch Nachteile. So gelingt es den Zentralbanken in den letzten Jahren immer weniger, in guten Konjunkturjahren die Zinsen wieder auf ein angemessenes Niveau anzuheben, um somit auf eine nächste Krise vorbereitet zu sein. Den vorläufigen Höhepunkt bilden Negativzinsen. Seit 1981 sind die Zinsen tendenziell immer weiter gesunken. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...