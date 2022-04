Für Bayer (WKN: BAY001)-Aktionäre waren die vergangenen Jahre eine Enttäuschung. Während der DAX weiter zulegte, verloren Bayer-Aktien vom Hoch mehr als 56 % an Wert (01.04.2022). Aufgrund der rückläufigen Entwicklung streben Investoren nun selbst in Deutschland Klagen an. Viele Aktionäre, aber auch Singapurs Staatsfonds Temasek fordern sogar den Rücktritt des Vorstandsvorsitzenden Werner Baumann. Sie halten seine Strategie für gescheitert. Bayers Hauptproblem bleiben mögliche weitere US-Glyphosatklagen, ...

