Die Nintendo-Aktie (WKN: 864009) mag grundsätzlich etwas zyklisch sein, aber hinter dem japanischen Videospielekonzern steckt eigentlich ein zeitloser Klassiker. Mit der Switch gelang ein bemerkenswerter Erfolg. Aber es sind Franchises wie Super Mario, The Legend of Zelda, Pokémon oder auch viele weitere spannende Namen, die zu stetigen Verkäufen führen. Content ist ein entscheidendes Merkmal bei der Nintendo-Aktie. Oder eben auch das geistige Eigentum an den beliebten Klassikern. Neben den Videospielen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...