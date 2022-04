Jungheinrich kämpft sich durch und wird mit einem völlig neuen Wachstumstrend belohnt. Frankfurt hat hingegen Schwierigkeiten, die Lage einzuschätzen und wechselt von Boom zu Bust bei den Vorzügen.Den Vorstand von Jungheinrich (DE0006219934) beneide ich nicht. Er macht alles richtig und wird trotzdem an der Börse abgestraft. Die Aktien stehen seit Januar unter so hartem Verkaufsdruck, als wenn das Unternehmen Morgen in Konkurs gehen würde. Dabei stimmt das Gegenteil.Anzeige:Jungheinrich schloss 2021 mit einem neuen Unternehmensrekord ab. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...