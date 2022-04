In 3 Sätzen Pfizer hat vor Kurzem die 6,7 Mrd. Dollar schwere Übernahme von Arena Pharmaceuticals abgeschlossen. Pfizer will Zugang zu Etrasimod bekommen, einen experimentellen Entzündungshemmer. Etrasimod erschien in klinischen Phase-3-Studien, deren Ergebnisse noch nicht veröffentlicht wurden, wohl als wirksamere Behandlungsoption. Dürften in den USA nicht viele wissen: Pfizer (WKN: 852009) stellt mehr als nur einen Corona-Impfstoff her. Comirnaty erhält so viel Aufmerksamkeit, dass man leicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...