Der Fachkräftemangel macht sich auch bei Startups bemerkbar. Der Startup-Verband fordert deshalb weniger Bürokratie bei der Einstellung von ausländischen Mitarbeiter:innen. Der Fachkräftemangel ist für Startups in Deutschland ein zentrales Problem. Wie eine Umfrage des Startups-Verbands unter knapp 300 jungen Unternehmen zeigt, hat jedes zweite Startup Probleme bei der Personalgewinnung. "Der Mangel an Talenten bremst uns in Deutschland massiv - wir müssen schleunigst reagieren", sagte Christian Miele, Vorsitzender des Verbands, laut Pressemitteilung...

Den vollständigen Artikel lesen ...