LONDON (dpa-AFX) - Weil sie die Zufahrtsstraßen zu Tanklagern für Öl an verschiedenen Orten in England blockierten, sind am Freitag und Samstag Dutzende Menschen festgenommen worden. Die Gruppe "Just Stop Oil", die den Protest organisierte, fordert von der britischen Regierung einen sofortigen Stopp aller neuen Öl- und Gasprojekte.

Bereits am Freitag hatte die Gruppe gemeinsam mit Aktivisten der Klimaschützer von Extinction Rebellion die Zufahrtsstraßen zu zehn Tanklagern in Mittel- und Südengland blockiert

Wie die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf Polizeibehörden berichtete, wurden allein in der Grafschaft Essex 80 Menschen an den beiden Tagen festgenommen. Weitere Festnahmen gab es in der Grafschaft Surre und in Birmingham./cmy/DP/nas