Hannover (ots) -Der 1. April 2022 wird einem noch ungekannten Spielteilnehmer aus dem Landkreis Verden noch lange in Erinnerung bleiben. Denn an diesem Tag füllte er in einer Annahmestelle von LOTTO Niedersachen einen Eurojackpot-Spielschein mit drei Feldern aus. Noch am gleichen Abend stand fest: Bei der Ziehung im finnischen Helsinki wurden mit den Zahlen 7-8-35-37-49 und den Eurozahlen 5 und 8 genau die Zahlen gezogen, die er auf einem seiner drei Felder angekreuzt hatte. Damit knackte er den Jackpot der beliebten europäischen Lotterie. Da ihm dies als einzigen Spielteilnehmer europaweit gelang, erhält er nun einen Gewinn von genau 24.790.202,00 Euro.Gleichzeitig war es das erste Mal, dass der Jackpot nach der Produktveränderung am 25. März 2022 bei Eurojackpot geknackt wurde. Seitdem gibt es bei Eurojackpot mit Ziehungen am Dienstag und Freitag immer zwei Ziehungen in der Woche und der Jackpot kann bis auf 120 Millionen Euro ansteigen. Am kommenden Dienstag, dem 5. April 2022, liegt der Jackpot dann wieder bei der Startsumme von zehn Millionen Euro.Insgesamt erzielten im Jahr 2022 bisher 40 Niedersachsen einen Hochgewinn von mindestens 100.000,00 Euro bei den Lotterien von LOTTO Niedersachsen - zwei davon in Millionenhöhe.gez. i. A. Michael Willems----Chance auf die Gewinnklasse 1 bei Eurojackpot: 1: 140 Mio.Spielteilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen. Weitere Informationen unter www.check-dein-spiel.de oder der kostenlosen Rufnummer 0800 1 37 27 00.Alle Personenangaben sind geschlechtsneutral. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird die männliche Form im allgemeingültigen Sinne verwendet.Über LOTTO Niedersachsen:Die Toto-Lotto Niedersachsen GmbH (LOTTO Niedersachsen) ist die Landeslotteriegesellschaft von Niedersachsen mit Sitz in Hannover. Seit über 70 Jahren steht LOTTO Niedersachsen für verantwortungsvolles Glücksspiel und das Lenken des Spielinteresses in legale Bahnen im staatlichen Auftrag.Aktuelle Pressemeldungen und weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter: www.lotto-niedersachsen.de/unternehmen/presse.