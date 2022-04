DJ Neuer Bundeswehr-Großverband dank Sondervermögen zwei Jahre früher

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Generalinspekteur der Bundeswehr, Eberhard Zorn, rechnet damit, dass dank des geplanten Sondervermögens für die Bundeswehr ein erster Großverband bereits zwei Jahre früher als geplant einsetzbar ist. "Wir gehen davon aus, dass wir 2025 eine Division mit etwa 15.000 Frauen und Männern vollständig modernisiert der Nato zur Verfügung stellen können - ausgebildet, ausgerüstet und somit voll einsatzbereit", sagte Zorn der Welt am Sonntag. Ansonsten werde das geplante Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro vollständig in die Ausrüstung der Bundeswehr fließen, sagte Zorn. Waffenlieferungen an die Ukraine sollten hingegen vornehmlich aus der Industrie erfolgen. "Wir haben aus den eigenen Beständen nur überschaubare Mengen abgeben können, weil unsere Depots keineswegs voll sind." Die Lösung, "dass die Ukraine bei Rüstungsfirmen selber kauft", sei der "richtige Ansatz".

Angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine hob Zorn auch die Wichtigkeit eines Raketenschirms hervor. Die im russischen Kaliningrad stehenden Iskander-Raketen könnten "fast alle Ziele in Westeuropa" erreichen. Entsprechende Abwehrsysteme könnten entweder von den USA oder von Israel erworben werden. "Wir haben weder die Zeit noch das Geld, diese Systeme selbst zu entwickeln", betonte er.

Kontakt zur Autorin: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/uxd

(END) Dow Jones Newswires

April 02, 2022 14:10 ET (18:10 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.