Takeda (TOKYO:4502/NYSE:TAK) gab heute bekannt, dass der Verwaltungsrat des Unternehmens auf der 146.ordentlichen Aktionärsversammlung am 29. Juni 2022 zwei neue Kandidaten für die Position des unabhängigen externen Verwaltungsratsmitglieds vorschlagen wird. Die neuen Kandidaten, Kimberly A. Reed und John Maraganore, die im Falle ihrer Annahme mit Wirkung vom 29. Juni in den Verwaltungsrat eintreten werden, werden die Nachfolge von Toshiyuki Shiga und Shiro Kuniya antreten, die ihre Absicht bekundet haben, sich aus dem Verwaltungsrat zurückzuziehen. Darüber hinaus wird Masami Iijima, sofern die Aktionäre zustimmen, zum neuen Sitzungsvorsitzenden des Verwaltungsrats ernannt und tritt damit die Nachfolge von Masahiro Sakane an, der ebenfalls zurücktreten wird. Alle anderen derzeitigen Verwaltungsratsmitglieder werden zur Wiederwahl vorgeschlagen.

"Ich möchte Masahiro für seine Arbeit als Vorsitzender der Verwaltungsratssitzungen danken. Der Wandel und der gegenwärtige Erfolg von Takeda wurde durch seine Führungsqualitäten maßgeblich geprägt. Ich bin zuversichtlich, dass Masami, wenn er als Mitglied des Verwaltungsrats bestätigt wird, unsere Verwaltungsratssitzung sehr effektiv leiten wird", sagte Christophe Weber, stellvertretender Direktor, Präsident und Chief Executive Officer von Takeda. "Ich möchte außerdem Toshiyuki und Shiro für ihre wertvollen Beiträge bei Takeda danken. Ich freue mich darauf, dass Kimberly Reed und John Maraganore unserem Verwaltungsrat beitreten werden."

Masahiro Sakane, Vorsitzender des Nominierungsausschusses kommentierte: "Takeda möchte seine Governance noch weiter voranbringen. Wir wollen die Vielfalt des Verwaltungsrats sowohl hinsichtlich der Geschlechter als auch der Nationalitäten weiter ausbauen und gleichzeitig eine angemessene Vertretung unserer japanischen und internationalen Interessengruppen sicherstellen, ohne den Verwaltungsrat weiter zu vergrößern."

Kimberly A. Reed war zuletzt Verwaltungsratsvorsitzende, Präsidentin und CEO der Export-Import Bank of the United States (EXIM), der offiziellen US-amerikanischen Exportkreditagentur mit einem Volumen von 135 Milliarden US-Dollar, wo sie sich für den Erfolg von Unternehmen im globalen Wettbewerb einsetzte. Zuvor war sie Präsidentin der International Food Information Council Foundation, wo sie sich auf die Bereiche Landwirtschaft, Ernährung und Gesundheit konzentrierte, leitende Beraterin der US-Finanzminister Henry Paulson und John Snow, CEO des Community Development Financial Institutions Fund und Beraterin von drei Ausschüssen des US-Kongresses, wo sie Aufsichts- und Ermittlungsaufgaben wahrnahm. Frau Reed ist derzeit Mitglied des Verwaltungsrats von Momentus (NASDAQ: MNTS) und Distinguished Fellow des Council on Competitiveness. Sie wurde als eine der "100 Women Leaders in STEM" (100 weibliche Führungspersonen in der MINT-Branche) ausgezeichnet und war in zahlreichen gemeinnützigen Gremien tätig, darunter die Alzheimer's Association, und ist Mitglied des Council on Foreign Relations und der Indiana University School of Public Health-Bloomington Dean's Alliance. Sie hält einen J.D. vom West Virginia University College of Law sowie einen B.S. in Biologie und einen B.A. in Regierungswissenschaften vom West Virginia Wesleyan College und ist eine von der National Association of Corporate Directors (NACD) zertifizierte Direktorin.

Frau Reed kommentierte: "Ich fühle mich geehrt, zu diesem bedeutsamen Zeitpunkt in der ruhmreichen Geschichte des Unternehmens für den Verwaltungsrat von Takeda zu kandidieren. Ich habe größten Respekt vor Takedas starker Führungsrolle in der biopharmazeutischen Wissenschaft, dem werteorientierten Wachstum und der Nachhaltigkeit. Ich freue mich auf die Gelegenheit, dazu beizutragen, Takedas Versprechen einer verbesserten Gesundheit und lebensverändernder Behandlungen für Menschen auf der ganzen Welt zu erfüllen."

John Maraganore, Ph.D., ist eine wegweisende Führungskraft mit mehr als drei Jahrzehnten Erfahrung in der Pharmaindustrie. Er war fast 20 Jahre lang Chief Executive Officer und Direktor von Alnylam Pharmaceuticals und ging Ende 2021 in den Ruhestand. Von Juni 2017 bis Mai 2019 war er der Vorsitzende der Biotechnology Industry Organization (BIO). Vor seiner Tätigkeit bei Alnylam war Dr. Maraganore Vorstandsmitglied und Mitglied des Managementteams von Millennium Pharmaceuticals, Inc. Vor seiner Tätigkeit bei Millennium war er Direktor für Molekularbiologie und Direktor für Markt- und Geschäftsentwicklung bei Biogen, Inc. Bei Biogen war er für die Erforschung und Entwicklung von Bivalirudin zur Injektion verantwortlich. Dr. Maraganore besitzt einen Doktortitel und einen Master of Science in Biochemie und Molekularbiologie von der University of Chicago.

Dr. Maraganore kommentierte: "Ich bewundere Takedas Transformation in ein globales Pharmaunternehmen der Spitzenklasse und freue mich darauf, mit dem Rest des Verwaltungsrats zusammenzuarbeiten, um die Mission des Unternehmens zu unterstützen, mit Hilfe der führenden wissenschaftlichen und kaufmännischen Fähigkeiten des Unternehmens bahnbrechende Medikamente zu entwickeln."

Kandidaten für Verwaltungsratsmandate, die nicht Mitglieder des Prüfungs- und Aufsichtsausschusses sind

Name Kategorie Erwartete Rolle Christophe Weber Intern Vorhanden Stellvertretender Direktor,

Präsident Vorstandsvorsitzender Masato Iwasaki Intern Vorhanden Stellvertretender Direktor, Allgemeine Angelegenheiten in Japan Andrew Plump Intern Vorhanden Direktor, Präsident, Forschung Entwicklung Constantine Saroukos Intern Vorhanden Direktor, Chief Financial Officer Olivier Bohuon Extern Vorhanden Externer Direktor Jean-Luc Butel Extern Vorhanden Externer Direktor Ian Clark Extern Vorhanden Externer Direktor Steven Gillis Extern Vorhanden Externer Direktor Masami Iijima Extern Neu Externer Direktor, Vorsitzender der Verwaltungsratssitzung John Maraganore Extern Neu Externer Direktor Michel Orsinger Extern Neu Externer Direktor

Kandidat für Direktoren, die Mitglieder des Prüfungs- und Aufsichtsausschusses sind

Name Kategorie Erwartete Rolle Koji Hatsukawa Extern Vorhanden Externer Direktor, Vorsitzender des Prüfungs- und Aufsichtsausschusses, muss von den ASC-Mitgliedern bestätigt werden Emiko Higashi Extern Vorhanden Externer Direktor, Mitglied des Prüfungs- und Aufsichtsausschusses Yoshiaki Fujimori Extern Neu Externer Direktor, Mitglied des Prüfungs- und Aufsichtsausschusses Kimberly A. Reed Extern Neu Externer Direktor, Mitglied des Prüfungs- und Aufsichtsausschusses

[Hinweis: Die Ernennung der Mitglieder des Nominierungsausschusses und des Vergütungsausschusses für die kommende Mandatsperiode wird in der Verwaltungsratssitzung am 29.Juni,die im Anschluss an die 146.ordentliche Hauptversammlung stattfindet, diskutiert und festgelegt.]

