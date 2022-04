Chipotle Mexican Grill - Die Aktie der Schnellrestaurant-Kette könnte in Kürze explodieren!

Breakout Trading-Strategie



Symbol: CMG ISIN: US1696561059



Rückblick: Chipotle Mexican Grill ist eine US-amerikanische Restaurantkette, die ihre Angebotspalette auf die lateinamerikanische Küche spezialisiert hat. Die Tochtergesellschaft der McDonald's Gruppe legt bei der Zusammenstellung ihres Menüs großen Wert auf die einwandfreie Qualität der frischen Zutaten sowie auf deren schonende Zubereitung. Der Konzern betreibt rund 2.700 Schnellrestaurants. Nachdem die Kurse des Papiers der Restaurant-Kette bis unter 1300 USD gefallen waren, konnte mittlerweile sowohl der EMA-20 als auch der EMA-50 wieder zurückerobert werden.

Meinung: Der Konzern konzentriert sich auf die Vermarktung eines Besuchs in einem der Chipotle-Restaurants als Erlebnis. Hierzu gehört eine offene Küche in den einzelnen Filialen, bei der die Kunden die Zubereitung ihrer Bestellung direkt nachverfolgen können. Chipotle testet aber auch einen Roboter-Küchenassistenten namens Chippy, welcher Tortilla-Chips herstellen soll. Auch der Spezialist für die latainamerikanische Küche, sollte durch die Wiederbelebung der Wirtschaft und des Reise-Tourismus weiter profitieren. Die Aktie arbeitet gerade an ihrer Bodenbildung. Wenn die Bullen es schaffen, den Widerstand bei 1616 USD zu überwinden, wäre eine dynamische Bewegung nach Norden nicht unwahrscheinlich.

Chart vom 01.04.2022 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 1594.04 USD



Setup: Bei Kursen über 1616 USD könnte man eine Long-Position eröffnen. Der Trade ließe sich nach dem Entry unter den Kerzen der letzten Woche, unter den EMAs 50/20, absichern.

Jeden Börsentag neu: präzise Setups im Alphatrader von ratgeberGELD.at.

Meine Meinung zu Chipotle Mexican Grill ist bullisch



Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in CMG



Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.