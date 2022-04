Der Specialty Pharma Solutions Anbieter Medios AG (ISIN: DE0005760029) wird vom Platow Brief im heutigen Gastbeitrag als klarer Kauf gesehen. Und natürlich sieht man die Prognose für das Geschäftsjahr 2022 mit einem Umsatz in Höhe von 1,45 - 1,60 Mrd EUR - entspräche einem Anstieg von 6,8 - 17,9 % im Vergleich zum Vorjahr. Dazu ein EBITDA im Bereich von 52,0 - 58,0 Mio für 2022 erwartet - ein Anstieg von 35,3 - 50,9 % im Vergleich zum Vorjahr. Dazu kommen aber für den Platow Brief noch einige weitere Argumente die für die derzeit "günstig bewertete Aktie" sprechen: Medios ist auf dem richtigen ...

