Tesla will einen Aktiensplit durchführen - den zweiten in nicht ganz zwei Jahren. Die Börse reagiert begeistert.Eine Tesla-Aktie für 1.088 Dollar. Das ist Tesla-Chef Elon Musk optisch zu teuer. Der charismatische Multimilliardär will bei der Jahreshauptversammlung die Zustimmung der Aktionäre zu einem Aktiensplit einholen. Die Tesla-Aktie reagiert auf die Meldung mit einem kräftigen Plus von sechs Prozent. Schon beim Split vor anderthalb Jahren reagierte der Markt euphorisch.

Den vollständigen Artikel lesen ...