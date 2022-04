* Die Wohlstandsvernichtung schreitet voran* Prüfen Sie jetzt Ihr Depot auf Herz und Nieren* Keine guten Zeiten für die meisten Unternehmen* Einige Sektoren sind dennoch bullish - Nutzen Sie sie* Was machen eigentlich ... meine Steuergroschen?* Vom liederlichen Umgang einer Medienanstalt mit dem Geld der Gebührenzahler

Liebe Leser,



die offizielle Inflationsrate ist in Deutschland im März 2022 auf 7,3% gestiegen. Jetzt ist sie also da, die Geldentwertung, und sorgt dafür, dass viele Bürger den Gürtel enger schnallen müssen und Ihr Erspartes immer weniger wert ist.



In unserem Ende 2019 erschienenen Buch "Die Wohlstandsvernichter" haben Roland Leuschel und ich die zentrale Rolle der Notenbanken für die Entstehung von Inflation ausführlich analysiert und unseren Lesern dazu geraten, sich vor diesen Machenschaften zu schützen. Auch jetzt ist es noch nicht zu spät, zumal sehr viel dafür spricht, dass die Teuerung hoch bleiben wird.

