MÜNCHEN, 3. April 2022 - Mynaric (NASDAQ: MYNA)(FRA: M0Y) gab heute bekannt, dass das bevorstehende FY21 Business Update verlegt wird, da sich das Managementteam noch immer von einer Krankheit erholt. Aus denselben Gründen wird das Management von Mynaric auch in kleinerer Besetzung als geplant am 37. Space Symposium in Colorado Springs, Colorado, teilnehmen, das vom 4. bis 7. April stattfindet. Ursprünglich wollte Mynaric sein FY21 Business Update am 28. März veröffentlichen und nur ausgewählte Zahlen der vorläufigen Finanzergebnisse FY21 bekannt geben. In Anbetracht der zeitlichen Nähe zu den vollständigen Finanzergebnissen FY21 und um die Zeit der Investoren und des Managements effizient zu nutzen, plant Mynaric nun, sein FY21 Business Update gleichzeitig mit der Präsentation der vollständigen Finanzergebnisse FY21 zu veröffentlichen. Mynaric plant, am Donnerstag, den 28. April 2022, um 11:00 Uhr EDT (17:00 Uhr MESZ) einen entsprechenden Aktionärsbrief und die vollständigen Finanzergebnisse FY21 zu veröffentlichen. Die Veröffentlichung wird über den Newswire bekannt gegeben und das Material im Investor Relations Bereich von mynaric.com veröffentlicht. Am gleichen Tag, dem 28. April, wird Mynaric einen virtuellen Analysten- und Investorentag veranstalten, der um 12:00 Uhr EDT (18:00 Uhr MESZ) beginnt und einen tiefen Einblick in das Unternehmen, seine Endmärkte und den Ausblick bieten wird. Der Webcast des Analysten- und Investorentags wird im Investor Relations-Bereich von mynaric.com zugänglich sein und Präsentationen und Fragerunden mit Mynaric-Führungskräften wie CEO Bulent Altan, CTO Joachim Horwath, CFO Stefan Berndt-von Bülow und anderen umfassen. Um die Fragen und Interessen im Vorfeld des Analysten- und Investorentages zu berücksichtigen, wird Mynaric bis zum 17. April ein Crowdsourcing durchführen. Öffentliche Einreichung und Upvoting der Fragen durch die Community über Reddit /r/mynaric

Private Einreichung von Fragen nach Registrierung über die Webcast-Plattform Über Mynaric

Mynaric (NASDAQ: MYNA)(FRA: M0Y) ist führend in der industriellen Revolution der Laserkommunikation durch die Herstellung von optischen Kommunikationsterminals für Luft-, Raumfahrt- und mobile Anwendungen. Laserkommunikationsnetzwerke bieten Konnektivität vom Himmel aus und ermöglichen ultrahohe Datenraten und eine sichere Datenübertragung über große Entfernungen zwischen beweglichen Objekten für drahtlose terrestrische, mobile, luft- und weltraumgestützte Anwendungen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in München und weitere Niederlassungen in Los Angeles, Kalifornien, und Washington, D.C. Weitere Informationen finden Sie unter mynaric.com.

