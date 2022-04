DJ PTA-News: A.H.T. Syngas Technology N.V.: Positioniert sich weiter aussichtsreich in Japan - Errichtung eines Biomassekraftwerkes läuft pünktlich

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Eindhoven (pta001/03.04.2022/11:36) - Die A.H.T. Syngas Technology N.V. (kurz "A.H.T.") teilt mit, dass die Auftragsabwicklung für die Errichtung eines neuen Biomassekraftwerkes in Japan planmäßig vorangeht. Trotz schwieriger Lieferantenbedingungen liefert A.H.T. wie vereinbart pünktlich die schwerste Hauptkomponente des Projektes.

Das neue Biomassekraftwerk soll neben einem bereits von A.H.T. errichteten 800 KW Biomassekraftwerk in der Präfektur Miyagi dazu beitragen, weitere Kunden in Japan zu gewinnen. "Vieles geschieht in Japan auf Basis persönlicher Empfehlungen", erläutert CEO Gero Ferges.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen in Europa und den verstärkten Bemühungen, sich von fossilen Brennstoffen zu lösen, sieht Herr Ferges gute Chancen, dass die umweltfreundlichen, dezentralen und hocheffizienten Biomassekraftwerke von A.H.T. verstärkt nachgefragt werden. Als Input können schließlich nachwachsende Rest- und Rohstoffe genutzt und auf Wunsch kann auch hochreiner Wasserstoff (>99,999%) vom produzierten Synthesegas abgeschieden werden.

Die A.H.T. Syngas Technology N.V. ist ein in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment: Basic Board) einbezogenes Unternehmen, das umweltfreundliche dezentrale Biomassekraftwerke plant und errichtet. Zugrunde liegt das sogenannte Doppelfeuerverfahren zur Synthesegasherstellung, das eine hocheffiziente Energieerzeugung ermöglicht.

(Ende)

Aussender: A.H.T. Syngas Technology N.V. Adresse: Hurksestraat 43, 5652 AH Eindhoven Land: Niederlande Ansprechpartner: Gero Bernhard Ferges Tel.: +49 2206 95190-0 E-Mail: info@aht-syngas.com Website: www.aht-syngas.com

ISIN(s): NL0010872388 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1648978597960 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

April 03, 2022 05:37 ET (09:37 GMT)