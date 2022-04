Berlin (ots) -Der Deutsche Mieterbund fordert eine schnellere Entlastung der Mieter bei den Heizkosten als von Wirtschafts-, Justiz- und Bauministerium beschlossen. "Wir können nicht verstehen, dass das Stufenmodell erst am 1. Januar nächsten Jahres in Kraft treten soll", sagte Mieterbundpräsident Lukas Siebenkotten dem Tagesspiegel. Die neue Regelung müsse bereits ab Mitte des Jahres gelten. Der CO2-Preis sei im Bereich des vermieteten Wohnraums bisher ein "völliger Rohrkrepierer", kritisierte Siebenkotten. "Das muss sofort und nicht erst nächstes Jahr geändert werden, zumal die Mieter:innen in diesem Jahr bereits mit deutlich höheren Heizkosten rechnen müssen".Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an:Der Tagesspiegel, Wirtschaftsredaktion, Telefon: 030/29021-14614https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/klimaabgabe-auf-heizkosten-wird-neu-verteilt-koalition-will-millionen-mieter-entlasten/28224114.htmlPressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/2790/5187543