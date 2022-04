In den Niederlanden hat ein Fehler in der Planungssoftware des Bahnbetreibers den Zugverkehr weitgehend lahmgelegt. Die Ursache ist noch unklar. Der Niederländische Bahnbetreiber NS hat nach eigenen Angaben wegen einer "technischen Störung" große Probleme. Am Sonntag war fast der gesamte Bahnverkehr in den Niederlanden lahmgelegt. Bis mindestens 20 Uhr werden die Züge demnach nicht fahren. Zunächst hatte es geheißen, das Problem solle bis 17 Uhr behoben sein. Das hat sich offenbar verschoben. Planungssoftware gestört Wie die Tagesschau ...

Den vollständigen Artikel lesen ...