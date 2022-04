ROM (dpa-AFX) - Italiens Ministerpräsident Mario Draghi hat sich erschüttert geäußert über die Berichte von Gräueltaten russischer Soldaten an Zivilisten im ukrainischen Butscha und Konsequenzen für Russland gefordert. "Die Bilder der Verbrechen aus Butscha und anderen vom ukrainischen Heer befreiten Gebieten sind erschütternd", sagte der Regierungschef in Rom in einer Mitteilung vom Sonntag. "Die Grausamkeit der Massaker an hilflosen Zivilisten ist furchtbar und unerträglich." Italien verurteile entschieden "diesen Horror" und spreche den Ukrainern seine Nähe und Solidarität aus.

Am Wochenende waren nach der Befreiung des Kiewer Vororts Butscha etliche Leichen auf den Straßen entdeckt worden, wie auch auf Bildern und Videos aus dem Kriegsgebiet zu sehen war. Die Ukrainer und internationale Politiker werfen dem russischen Heer, das die Orte zuletzt erobert hatte, diesbezüglich schlimmste Kriegsverbrechen vor.

"Die Russen müssen sofort die Kriegshandlungen einstellen, die Gewalt gegen Zivilisten stoppen und für das Geschehene geradestehen", sagte Draghi weiter./msw/DP/nas