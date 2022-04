Der Hamburger Windturbinenhersteller Nordex ist Opfer eines Cyberangriffs geworden. Erinnerungen an den Ausfall der Steuerung von 5.800 Enercon-Turbinen werden wach. Schon am Donnerstag hatten die Sicherheitsexperten des deutschen Unternehmens Norden entdeckt, dass der Windturbinenhersteller wohl Ziel einer Cyberattacke geworden war. Am Samstagabend teilte Norden mit: "Die Störung wurde frühzeitig bemerkt und Gegenmaßnahmen wurden umgehend gemäß entsprechender Krisen-Protokolle eingeleitet." Cyberangriff entdeckt: Nordex reagiert klassisch Dazu gehörte die ...

