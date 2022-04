Nach den USA und China steigt jetzt auch der Preis für das Tesla Model 3 in Deutschland - und zwar deutlich. Neben der saftigen Preiserhöhung um 7.000 Euro müssen Model-3-Käufer:innen eine weitere Hiobsbotschaft hinnehmen: ihr Umweltbonus schrumpft. Schon Mitte März hatten wir befürchtet, dass Tesla auch in Deutschland die Preise für seine Elektroautos erhöhen könnte. Schließlich hatte der E-Autobauer zu diesem Zeitpunkt zum wiederholten Mal in den USA und China an der Preisschraube gedreht. In einigen europäischen Märkten wie Österreich, Frankreich oder Portugal verlangte Tesla zu diesem Zeitpunkt schon einige Tausend Euro mehr als ...

