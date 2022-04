Freiburg (ots) -



Für viele war der Fall schnell klar. Aber in ganz unterschiedlichen Richtungen. Ein klarer Regelverstoß sei der Wechselfehler des FC Bayern München im Spiel beim SC Freiburg gewesen. Also müsse der Sportclub trotz 1:4-Niederlage zum Sieger erklärt werden. So die einen. Ein Regelverstoß ja, aber keiner, der Einfluss auf den Spielverlauf oder gar den Spielausgang gehabt hätte. Also: keine Sanktionen. Meinten die anderen. Und dann meldeten sich auch noch jene zu Wort, die den Ausgang ohnehin schon vorhersagen konnten. Der Bayern-Bonus werde schon dafür sorgen, dass nichts passiere, so die gängige Verschwörungstheorie. Dabei ist nur klar, dass nichts klar ist. Ohne einen Einspruch des Sportclubs wird sich nichts tun. Es wäre aber das gute Recht des SC, eine Überprüfung einzufordern. Und der Verein steht in der Pflicht (nicht zuletzt seinen Mitgliedern gegenüber). Immerhin könnte es letztlich um sehr viel Geld gehen. http://mehr.bz/bof8641



