CANBERRA (dpa-AFX) - Der australische Premierminister Scott Morrison hat sich entsetzt über die Kriegsgräuel in der ukrainischen Stadt Butscha gezeigt. "Angriffe auf unschuldige Zivilisten und zivile Infrastruktur sind Kriegsverbrechen", twitterte der Regierungschef am Montag. "Russland muss und wird für die Aktionen seiner Streitkräfte zur Rechenschaft gezogen werden." Außenministerin Marise Payne bezeichnete die Berichte über "summarische Hinrichtungen, Vergewaltigungen, Plünderungen und andere Verbrechen" durch russische Truppen in Butscha und der gesamten Ukraine als "verabscheuungswürdig".

Nach dem Abzug der russischen Truppen aus dem Vorort von Kiew waren in Butscha Dutzende von toten Zivilisten entdeckt worden. Die Ukraine macht für das Massaker russische Truppen verantwortlich, die die kleine Stadt bis vor kurzem besetzt hatten. Moskau bestreitet das. Australien hatte bereits kurz nach Kriegsbeginn weitreichende Sanktionen gegen Russland verhängt und diese mehrmals ausgeweitet. Zudem unterstützt die Regierung in Canberra die Ukraine mit militärischer Ausrüstung./cfn/DP/zb