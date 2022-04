News von Trading-Treff.de DAX-Videoanalyse vor dem Wochenstart: Alte Range weiter im Fokus der Signallage und damit auch bekannte Marken, auf die Trader achten können. DAX wieder an der kleinen Range Wir sahen einen ruhigen DAX-Monatsabschluss und sanften Start in den April. In diesem Video rolle ich die Ereignisse und auch die Handelstage des Monats noch einmal auf und skizziere, warum wir am Freitag in einer sehr ruhige Phase übergingen. Die Marktteilnehmer ...

