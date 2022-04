Der rasch wachsende Führer bei Lieferkettenlösungen eröffnet eine neue Einrichtung in Mumbai, basierend auf einem schlanken Geschäftsmodell, das dafür konzipiert ist, die Logistikkosten zu kontrollieren und die betriebliche Effizienz zu optimieren

Der globale Spediteur AIT Worldwide Logistics freut sich, die Eröffnung seines neuen Standorts in der als Eingangstor für Indien bekannten Stadt Mumbai bekannt zu geben. Mit seiner anfänglichen Belegschaft von 11 erfahrenen Logistikfachleuten ist das Büro die erste von mehreren AIT-Einrichtungen, deren Eröffnung an strategischen Standorten in der gesamten Republik Indien für 2022 und darüber hinaus vorgesehen ist.

Laut dem Chief Business Officer von AIT, Greg Weigel, stärkt die Erweiterung des weltweit mehr als 100 Büros umfassenden Netzwerks die Agilität der Sendungen der Kunden aus aller Welt in das und aus dem bevölkerungsmäßig zweitgrößten Land der Welt.

"Die Etablierung eines fest zugewiesenen Teams in Indien verbessert die Serviceintegrität für die Versender", sagte Weigel. "Die umfangreiche Vernetzung mit der globalen Betriebsplattform von AIT ermöglicht uns, den Kunden ein möglichst nahtloses Erlebnis zu bieten."

Auch wenn in Indien im Vergleich zu anderen Nationen die Logistikkosten eher hoch sind, setzt laut AITs Vice President of India and Middle East, Vikram Paul, sein Team dem Status-quo die Einführung eines einzigartigen, schlanken Betriebsmodells entgegen.

"Durch das Outsourcing bestimmter Bereiche der Finanzen, des Personalwesens und der betrieblichen Ausführung halten wir unsere Kosten unter Kontrolle und richten uns auf unser Kerngeschäft aus Logistiklösungen der Weltklasse für unsere Kunden", sagte Paul. "Indem wir unseren Betrieb so effizient wie möglich gestalten, helfen wir unseren Kunden wettbewerbsfähiger zu werden. Das Indien-Team ist agil und erfahren, doch vor allem verkörpert es eine ‚Start-up-Mentalität', die durchaus im Zusammenhang mit Indiens Emporkommen als ein Netto-Produzent und -Exporteur gesehen werden kann."

AIT-Mumbai erledigt bereits eine große Bandbreite an Luft- und Schiffsversendungen nach und von unter anderem China, Indonesien, Nordamerika, Polen, Vereinigte Arabische Emirate und Westeuropa. Das Team, mit betrieblichen Aktivitäten an allen größeren Flughäfen und Seehäfen Indiens, unterstützt Kunden aus den bedeutendsten Branchen der Region wie der Automobilindustrie, dem Einzelhandel für Verbraucher, den Biowissenschaften und der Technologie.

Gemäß unseren Erwartungen wird die Größe des Teams in Indien sich noch vor Ende dieses Jahres vervierfachen und sich zugleich zusätzliche Lizenzen sichern, um jene Dienstleistungen integrierter Lieferkettenlösungen zu ermöglichen, welche die Luft- und Seefrachtaktivitäten ergänzen werden.

Die nächste AIT-Einrichtung in Indien wird voraussichtlich später in Jahr 2022 im Nationalen Hauptstadtterritorium Delhi eröffnet werden, und weitere Standorte werden folgen.

AIT Worldwide Logistics India Private Limited

Unit No. 415, A-Wing, Kanakia Wallstreet

Chakala, Andheri Kurla Road, Andheri (East)

Mumbai 400093



ber AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics ist ein weltweit tätiger Spediteur, der Unternehmen dabei hilft, zu wachsen, indem sie ihren Zugang zu Märkten in aller Welt erweitern, wo sie verkaufen und/oder ihre Rohmaterialien, Bauelemente und Fertigprodukte beschaffen können. Das in Chicago beheimatete führende Unternehmen für Lieferkettenlösungen setzt seit mehr als 40 Jahren auf einen konsultativen Ansatz für den Aufbau eines globalen Netzwerks und verlässlicher Partnerschaften in nahezu sämtlichen Branchen; dazu gehören die Branchen Luft- und Raumfahrt, Automobilbau, Einzelhandel für Verbraucher, Lebensmittel, staatliche Institutionen, Gesundheitswesen, High-tech, Industrie und Biowissenschaften. Gestützt auf skalierbare, benutzerfreundliche Technologie, individualisiert das flexible Geschäftsmodell von AIT Frei-Haus-Lieferungen via See-, Luft-, Straßen und Bahntransport pünktlich und preisgerecht. Angesichts der hoch qualifizierten Teammitarbeiter an mehr als 100 Standorten in Asien, Europa und Nordamerika, gehören zu AITs Optionen für den Komplettservice auch Zollabfertigung, Lagerverwaltung und erstklassige sonstige Dienste. Erfahren Sie mehr auf www.aitworldwide.com.

Unser Auftrag

Wir bei AIT bemühen uns energisch um Chancen, das Vertrauen unserer Kunden zu gewinnen, indem wir weltweit hervorragende Logistiklösungen liefern und zugleich leidenschaftlich unsere Mitarbeiter, Partner und Gemeinschaften wertschätzen.

