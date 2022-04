DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Zwischen Ukraine-Krieg und Schanghai-Lockdown

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Mit einer uneinheitlichen Tendenz zeigen sich zu Wochenbeginn die ostasiatischen Aktienmärkte. Marktteilnehmer verweisen auf die leicht positiven Vorgaben von der Wall Street. Doch schürt die Verlängerung des Lockdowns in Schanghai weiter Sorgen um mögliche konjunkturelle Auswirkungen. Gleichzeitig verzeichnete China zuletzt auch die höchste Zahl an Neuinfektionen seit zwei Jahren. Die Börse in Schanghai kann hierauf jedoch nicht reagieren, denn aufgrund von Feiertagen findet am Montag und Dienstag dort kein Handel statt.

Dagegen geht es für den Hang-Seng-Index in Hongkong um 1,2 Prozent nach oben. Hier stützt die Nachricht, dass Peking im Streit um die Bilanzierung offenbar zum Einlenken bereit ist und damit der drohende Verlust der US-Börsennotierung abgewendet werden kann. Die zuständigen chinesischen Behörden wollten den US-Regulierungsbehörden vollen Zugang zu den geprüften Bilanzen gewähren, meldete Bloomberg. Für die Aktien von Alibaba und Bilibili geht es um 2,1 bzw. 10 Prozent aufwärts.

Händler verweisen aber auch auf die weiter bestehende Aussetzung von insgesamt 32 Aktien, die am Freitag von der Hong Kong Exchanges & Clearing beschlossen wurde. Die in Hongkong notierten Unternehmen haben ihre Jahresergebnisse nicht fristgerecht bis Ende März vorgelegt, hieß es zur Begründung. Zu den betroffenen Unternehmen gehören unter anderem die Immobiliengesellschaften Sunac China, China Aoyuan Group, Shimao Group und Kaisa Group.

Der Nikkei-225 in Tokio gewinnt 0,1 Prozent. Die Unsicherheiten um die weiteren Entwicklungen im Ukraine-Krieg sorgen hier für Zurückhaltung, heißt es. Die russische Armee hat sich zwar aus einigen Regionen zurückgezogen, doch haben sich die Kämpfe in anderen Landesteilen verstärkt. Die Aussichten auf eine Lösung am Verhandlungstisch scheinen weiterhin gering.

Der Kospi in Seoul kann sich von anfänglichen Verlusten erholen und legt um 0,3 Prozent zu. Teilnehmer verweisen auf den US-Arbeitsmarktbericht für März, der am Freitag veröffentlicht wurde. Dieser hat zwar die gute Beschäftigungslage in den USA bestätigt, doch untermauerten die Daten damit auch die Erwartung, dass die US-Notenbank an ihrem geldpolitischen Kurs aggressiver Zinserhöhungen festhalten wird.

In Sydney geht es für den S&P/ASX 200 um 0,4 Prozent aufwärts. Damit erholt sich der Index von den leichten Abgaben am Freitag die auf Gewinnmitnahmen zurückzuführen waren. Der Index hatte die vergangene Woche mit einem Plus von 1,2 Prozent beendet und damit bereits den dritten Wochengewinn in Folge verzeichnet.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.527,30 +0,4% +1,1% 07:00 Nikkei-225 (Tokio) 27.701,92 +0,1% -3,9% 08:00 Kospi (Seoul) 2.749,17 +0,3% -7,7% 08:00 Schanghai-Comp. FEIERTAG Hang-Seng (Hongk.) 22.313,83 +1,2% -6,0% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.424,53 +0,2% +9,4% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.598,51 -0,2% +2,2% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:31 % YTD EUR/USD 1,1048 +0,1% 1,1040 1,1049 -2,8% EUR/JPY 135,49 +0,1% 135,30 135,44 +3,5% EUR/GBP 0,8422 -0,0% 0,8422 0,8421 +0,2% GBP/USD 1,3118 +0,1% 1,3108 1,3117 -3,1% USD/JPY 122,64 +0,1% 122,56 122,62 +6,5% USD/KRW 1.219,78 0% 1.219,78 1.216,29 +2,6% USD/CNY 6,3631 0% 6,3631 6,3555 +0,1% USD/CNH 6,3717 +0,1% 6,3674 6,3598 +0,3% USD/HKD 7,8342 -0,0% 7,8348 7,8343 +0,5% AUD/USD 0,7513 +0,3% 0,7491 0,7484 +3,5% NZD/USD 0,6938 +0,3% 0,6919 0,6916 +1,6% Bitcoin BTC/USD 46.127,59 -1,4% 46.781,79 44.922,98 -0,2% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 99,34 99,27 +0,1% 0,07 +34,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.917,30 1.925,30 -0,4% -8,00 +4,8% Silber (Spot) 24,58 24,64 -0,2% -0,05 +5,5% Platin (Spot) 987,63 986,95 +0,1% +0,68 +1,8% Kupfer-Future 4,69 4,69 +0,1% +0,00 +5,4% ===

April 04, 2022 00:52 ET (04:52 GMT)

