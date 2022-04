News von Trading-Treff.de DAX-Wochenstart nahe der Freitagshochs - kleine Range vor einem neuem Ausbruchsversuch? Darauf achten Trader am Montagmorgen. Voraussetzungen aus der alten Woche Die Dynamik zum Monatswechsel ließ zu wünschen übrig.. Nachdem der März nahezu unverändert geschlossen hatte und das Minus zum Monatsende vor allem noch einmal an der Wall Street verstärkt wurde, befreite sich der Index von dieser Bewegung nur sehr zögerlich. In ...

