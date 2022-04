DGAP-News: 123fahrschule SE / Schlagwort(e): Markteinführung

123fahrschule kündigt neues IT-Produkt "DAP22" zur Digitalisierung der Führerscheinausbildung an. Köln, 04. März 2022 - Insbesondere nach der jüngsten Entscheidung des Bundesrates für die dauerhafte Genehmigung der Online-Theorie wird die 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9; Ticker-Symbol: 123F; Primärmarkt Börse Düsseldorf), die Transformation der Fahrschulbranche weiterhin fortsetzen und plant den bereits bestehenden digitalen Anmeldeprozess zu optimieren, sodass der Weg des Fahrschülers von der Führerscheinanmeldung bis zur Abgabe des Führerscheinantrags vereinfacht wird.



Bereits vor einigen Jahren hat die 123fahrschule als erstes Unternehmen in Deutschland die digitale Anmeldung zur Führerscheinausbildung über die Webseite eingeführt. Regionale Unterschiede in den Prozessen beim TÜV und den Straßenverkehrsämtern führen aber immer wieder zu Brüchen in der informationstechnologischen Prozesskette. Die Folge ist ein vermehrter Informationsbedarf der Fahrschüler, der derzeit durch den Kundenservice abgedeckt werden muss. Das Ziel hinter dem Projekt "DAP22" ist, dass die Software der 123FAHRSCHULE in Zukunft alle

Eventualitäten des komplexen Antragsprozesses der Führerscheinausbildung für die Fahrschüler benutzerfreundlich abbildet, um den Kundenservice langfristig zu entlasten. Darüber hinaus soll der Prozess auch in anderen Sprachen zur Verfügung gestellt werden. Ein weiterer daraus resultierender Vorteil wird sein, dass die Abhängigkeit von persönlichen Kontakten in den Filialen dadurch erheblich abnehmen wird. Der digitale Anmeldeprozess "DAP22" soll noch bis Ende des Jahres 2022 in die bisherige

IT-Struktur integriert als auch implementiert werden und die Fahrschulwelt nachhaltig verändern. Boris Polenske, Geschäftsführer der 123fahrschule sieht einen enormen Vorteil in der zukünftigen Markteinführung von "DAP22". "Die Politik hat erkannt, dass sich die Fahrschüler einen möglichst einfachen, zeitsparenden und reibungslosen Ausbildungsprozess wünschen. Nun liegt es als Marktführer der Fahrschulbranche in unserer Verantwortung den Bedürfnissen der Fahrschüler gerecht zu werden. "DAP22" wird eine Revolution mit dem Ziel den Führerscheinantrag so einfach zu machen, wie die 1-Klick Bestellung bei Amazon." __________________________________________________________________________ Über die 123fahrschule SE Die börsennotierte 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9, Ticker-Symbol: 123F) ist eine im Jahr 2016 unter dem Namen 123fahrschule Holding GmbH gegründete, digital getriebene Fahrschulkette mit Fokus auf E-Learning. Die 123fahrschule SE hat sich auf die digitale Erweiterung der klassischen Führerscheinausbildung des deutschen Fahrschulmarktes spezialisiert. Die Kernkompetenz des Unternehmens liegt auf der digital unterstützten Ausbildung von Privatpersonen für die Führerscheinklasse im B-Segment. Mit bundesweit mehr als 50 Standorten ist die 123fahrschule bereits heute die größte Fahrschulkette im B-Segment und plant die weitere Expansion auf bis zu 200 Standorte in den nächsten Jahren. Kontakt:?



