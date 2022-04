Ist der DAX noch günstig? Wenn wir auf Aktien wie die Allianz (WKN: 840400), Fresenius (WKN: 578560), die Münchener Rück (WKN: 843002) oder BASF (WKN: BASF11) schauen, so können wir sagen: Durchaus. Und das, obwohl unser Leitindex erneut bei über 14.400 Punkten steht, was in der eigentlichen Definition alles andere als preiswert ist. Wir können uns jetzt erneut darüber austauschen, dass der DAX als solcher ein Performanceindex ist und der Kursindex eigentlich bedeutend niedriger steht. Trotzdem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...