FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In China bleiben die Börsen wegen des Quingming-Fests geschlossen.

DIENSTAG: In China und Hongkong bleiben die Börsen wegen des Quingming-Fests geschlossen.

TAGESTHEMA

Tagesthema I

Nach den Berichten über die Tötung zahlreicher Zivilisten während der russischen Besatzung des Kiewer Vororts Butscha hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) weitere Sanktionen gegen Moskau angekündigt. "Die Ermordung von Zivilisten ist ein Kriegsverbrechen", sagte Scholz am Sonntagabend in Berlin. "Diese Verbrechen der russischen Streitkräfte müssen wir schonungslos aufklären." Die Täter und die Auftraggeber der "Gräueltaten" müssten "zur Rechenschaft gezogen werden", sagte Scholz. "Wir werden im Kreis der Verbündeten in den nächsten Tagen weitere Maßnahmen beschließen. Russlands Präsident Wladimir Putin und seine Unterstützer "werden die Folgen spüren, und wir werden der Ukraine weiterhin Waffen zur Verfügung stellen, damit sie sich gegen die russische Invasion verteidigen kann", betonte der Kanzler.

Tagesthema II

In Ungarn hat die rechtskonservative Fidesz-Partei von Regierungschef Viktor Orban die Parlamentswahl mit überraschend deutlichem Vorsprung gewonnen. Nach Auszählung von 94 Prozent der Stimmen kam die Fidesz-Partei nach Angaben des ungarischen Wahlbüros vom Sonntagabend auf 53 Prozent. Das Sechs-Parteien-Bündnis der Opposition erreichte 35 Prozent. Damit behält die Regierungspartei ihre Zweidrittelmehrheit im Parlament und Ministerpräsident Orban steht vor einer vierten Amtszeit. Oppositionsführer Peter Marki-Zay räumte am Abend seine Niederlage ein.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

10:00 DE/Henkel AG & Co KGaA, Online-HV

10:00 DE/bet-at-home.com AG, Jahresergebnis, Düsseldorf

11:00 DE/Lufthansa, Fraport und Flughafen München, gemeinsame PK der Vorstandsvorsitzenden zur Klimaschutzinitiative

"Fit for 55", Frankfurt

DIVIDENDENABSCHLAG

Villeroy & Boch Vz: 1,00 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Handelsbilanz Februar Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: +10,5 Mrd Euro zuvor: +9,4 Mrd Euro Export kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: +1,5% gg Vm zuvor: -2,8% gg Vm Import kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: +1,1% gg Vm zuvor: -4,2% gg Vm - US 16:00 Auftragseingang Industrie Februar PROGNOSE: -0,6% gg Vm zuvor: +1,4% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 14.510,00 +0,2% E-Mini-Future S&P-500 4.542,25 +0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 14.855,75 -0,1% Nikkei-225 27.695,47 +0,1% Schanghai-Composite FEIERTAG +/- Ticks Bund -Future 158,35 -31 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 14.446,48 +0,2% DAX-Future 14.479,00 +0,8% XDAX 14.462,38 +0,8% MDAX 31.192,63 +0,6% TecDAX 3.305,26 +0,1% EuroStoxx50 3.918,68 +0,4% Stoxx50 3.735,26 +0,7% Dow-Jones 34.818,27 +0,4% S&P-500-Index 4.545,86 +0,3% Nasdaq-Comp. 14.261,50 +0,3% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 158,66

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer gut behaupteten Eröffnung an den europäischen Börsen rechnen Marktteilnehmer am Montag. Der DAX könnte Richtung 14.500 steigen, wie der Future-Handel am Morgen bei allerdings sehr geringen Umsätzen andeutet. "Gestützt wird die Stimmung von der Rally der Technologiewerte in Hongkong", so ein Marktteilnehmer. "Andererseits bleibt die Lage labil, weil die Diskussion um ein Embargo der Gaskäufe mit den russischen Kriegsverbrechen zunimmt", sagt er. "Ein solches Embargo würde die Aktienkurse der Industrieunternehmen erneut einbrechen lassen", so seine Erwartung. Zunächst wird die Stimmung aber auch noch vom jüngsten Rückgang der Ölpreise gestützt, am Morgen verändern sie sich auf dem niedrigeren Niveau nur noch wenig. Zur Rally der chinesischen Tech-Werte in Hongkong verweisen Marktteilnehmer auf eine mögliche Einigung im Streit um die geforderten Regularien für die Notierung an den US-Börsen.

Rückblick: Etwas fester - Die US-Arbeitsmarktdaten setzten keine Akzente am Markt. Geringer als befürchtet waren derweil die Abwärtsrevisionen der bisher vorgelegten Einkaufsmanager-Indizes aus Europa ausgefallen. Dass die Inflation in der Eurozone im März stärker anzog als von Ökonomen prognostiziert, überraschte am Markt nicht. Anlagestrategen hatten dies mit Blick auf Länderdaten wie die deutsche und spanische Inflation vermutet. Mit Aufschlägen von 1,8 Prozent reagierten Sanofi auf die Ankündigung des Börsengangs der Tochter Euroapi am 6. Mai an der Pariser Börse. Kräftig gesucht waren auch Vestas (+5,2%). Der dänische Windanlagenbauer konnte am Vortag zum Quartalsende noch einen wahren Schlussspurt an Auftragseingängen vermelden.

DAX/MDAX/TECDAX

Gut behauptet - Für Stratec ging es um 21,7 Prozent nach oben. Die Investoren EQT AB und KKR & Co. sollen nach einem Medienbericht unter mehreren Buyout-Firmen sein, die Angebote für den Anbieter von Medizintechnologie erwägen. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, prüfen CVC Capital Partners und Permira ebenfalls Angebote. Um 4,9 Prozent abwärts auf 25,20 Euro ging es mit den Aktien von Hensoldt. Großaktionär Square Lux hatte am Vorabend 8,8 Millionen Aktien zum Verkauf angeboten. Die Preisspanne wurde bei 24 bis 25 Euro glatt genannt. Die Platzierung wurde mithin am Markt gut aufgenommen. Deutliche Kursgewinne verzeichneten Delivery Hero (+4,9%), Hellofresh (+3,9%) und Zalando (+3%). Dies dürften jedoch nur Eindeckungen gewesen sein, keine neuen Positionierungen zum Quartalsbeginn, sagte ein Händler. Die Aktien seien am Vortag abverkauft worden und würden selbst mit den aktuellen Gewinnen noch nicht auf Vortagesniveau liegen.

XETRA-NACHBÖRSE

Von einem ruhigen Freitagsgeschäft sprach ein Händler. Auffallende Bewegungen in Einzelaktien habe es nicht gegeben.

USA - AKTIEN

Etwas fester - Neue Daten vom Arbeitsmarkt haben die gute Beschäftigungslage in den USA bestätigt. Allerdings untermauerten die Daten damit auch die Erwartung, dass die US-Notenbank an ihrem geldpolitischen Kurs aggressiver Zinserhöhungen festhalten wird. Im Hintergrund schwelten derweil weiter der Ukraine-Krieg und seine möglichen Folgen für die Weltwirtschaft. Ein geplanter Aktiensplit ließ die Gamestop-Aktie zunächst steil nach oben laufen, doch gab die Aktie alle Gewinne wieder ab und schloss 0,9 Prozent im Minus. Der Videospielehändler hat mitgeteilt, dass er sich auf der Hauptversammlung die Zustimmung seiner Aktionäre dazu holen wolle. Zuletzt hatte das Unternehmen 2007 einen Aktiensplit vorgenommen, damals im Verhältnis 1:2. Mit deutlichen Kursgewinnen reagierten die ADR chinesischer Unternehmen auf die Nachricht, dass Peking im Streit um die Bilanzierung offenbar zum Einlenken bereit ist und damit der drohende Verlust der US-Börsennotierung abgewendet werden kann. Die zuständigen chinesischen Behörden wollten den US-Regulierungsbehörden vollen Zugang zu den geprüften Bilanzen gewähren, meldete Bloomberg. Für Alibaba, Bilibili, Didi und Pinduoduo ging es zwischen 1,3 und 12,8 Prozent aufwärts.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,45 +11,4 2,34 172,2 5 Jahre 2,56 +9,9 2,46 129,9 7 Jahre 2,49 +6,0 2,43 105,3 10 Jahre 2,38 +4,4 2,34 87,1 30 Jahre 2,43 -2,5 2,45 52,5

Staatsanleihen wurden nach dem starken Arbeitsmarktbericht verkauft, vor allem am kurzen Ende. Im Gegenzug stiegen die Renditen. Dabei kam es zu einer deutlichen Inversion der Zinsstrukturkurve: Zweijährige Titel rentierten höher als zehnjährige. Dieses Phänomen gilt als Vorbote einer Rezession, wenn auch mit einer Vorlaufzeit von etwa einem Jahr.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Fr, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1049 +0,1% 1,1040 1,1038 -2,8% EUR/JPY 135,50 +0,1% 135,30 135,53 +3,5% EUR/CHF 1,0234 +0,1% 1,0804 1,0224 -1,4% EUR/GBP 0,8421 -0,0% 0,8422 0,8421 +0,2% USD/JPY 122,64 +0,1% 122,56 122,78 +6,5% GBP/USD 1,3121 +0,1% 1,3108 1,3107 -3,0% USD/CNH 6,3715 +0,1% 6,3674 6,3689 +0,3% Bitcoin BTC/USD 46.194,23 -1,3% 46.781,48 46.604,00 -0,1%

Der Dollar reagierte kaum auf die Arbeitsmarktdaten, blieb aber vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine als sicherer Hafen gefragt; der Dollarindex stieg um 0,3 Prozent. Unterstützung dürfte die US-Devise auch von den Arbeitsmarktdaten erhalten haben, da diese die am Markt vorherrschende Meinung untermauerten, dass die US-Notenbank auf ihren Sitzungen im Mai und Juni Zinserhöhungen um jeweils 50 Basispunkte beschließen werde.

