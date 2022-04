Sunrise UPC GmbH / Schlagwort(e): Produkteinführung

Einladung zur Pressekonferenz: Starke Partnerschaft als strategischer Erfolgsfaktor



04.04.2022 / 07:59



Am Donnerstag, 7. April 2022, 10.15-11.30 Uhr präsentieren Ihnen Ticketcorner und Sunrise UPC ihre Partnerschaft. Die Pressekonferenz findet live am Sunrise UPC Hauptsitz im Ambassador House, Thurgauerstrasse 101B, 8152 Glattpark/Opfikon statt. Eine Online-Teilnahme ist ebenfalls möglich. Der Zugangslink wird Ihnen in diesem Fall kurz vor Beginn zugestellt. Die Pressekonferenz wird auf Deutsch abgehalten. Die Präsentation wird in Deutsch und Französisch gezeigt. Bitte schicken Sie uns Ihre Anmeldung per Mail an: media@sunrise.net oder rufen Sie uns an: 0800 333 000. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. Beste Grüsse André Krause CEO Sunrise UPC Andreas Angehrn CEO Ticketcorner Einladung (PDF) Sunrise UPC Media Relations media@sunrise.net Telefon: 0800 333 000 Ausserhalb CH: +41 58 777 76 66

