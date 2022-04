Bayer ist bei der Entwicklung seines neuen Blutgerinnungshemmers und möglichen Xarelto-Nachfolgers Asundexian vorangekommen. Eine Phase-2b-Studie zeigte bei Patienten mit Vorhofflimmern (Herzrhythmusstörung) und Schlaganfallrisiko ein geringeres Blutungsrisiko im Vergleich zum Standardmedikament Apixaban, wie Bayer am Sonntag in Berlin mitteilte.Abhängig von der Auswertung der Details könnte die zulassungsrelevante Phase-3-Studie noch in diesem Jahr starten, erklärte ein Sprecher. Im Falle einer ...

