Wochenausblick: Quartalssaison in Deutschland neigt sich dem Ende

In dieser Woche erwarten uns neben Konjunkturdaten aus der Eurozone, den USA und Deutschland einige Unternehmenszahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2021.



Montag

Zu Wochenanfang findet die Hauptversammlung von Henkel um 10:00 Uhr am Morgen statt. Des Weiteren werden Daten zur deutschen Handelsbilanz sowie zu den Erzeugerpreisen in der Eurozone für den Februar 2022 veröffentlicht.





Dienstag

Am Dienstagmorgen präsentiert Grenke erste Zahlen zum Neukundengeschäft im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2022. Konjunkturseitig wird die Handelsbilanz der USA für den Februar 2022 veröffentlicht.

Mittwoch

Am Mittwoch wird das FOMC-Sitzungsprotokoll vom 16.03.2022 seitens der Federal Reserve veröffentlicht. Des Weiteren werden Daten in Bezug auf die Auftragslage der deutschen Industrie für den Februar 2022 veröffentlicht.

Donnerstag

Am Donnerstag gibt Hella Einblick in die Bücher zum dritten Quartal und die Deutsche Telekom hält ihre Hauptversammlung ab. Im Laufe des Tages erreichen uns Angaben zur deutschen Industrieproduktion und am Abend zu den Erstanträgen zur Arbeitslosenhilfe in den USA.

Freitag

Zum Wochenende werden am Abend die US-Lagerbestände im Großhandel für den Monat Februar bekanntgegeben. Zudem werden konjunkturseitig Daten von einigen Euroländern veröffentlicht, so die österreichische Industrieproduktion für den Monat Februar und die Verbraucherpreise für den Monat März in Ungarn.

