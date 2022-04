Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat eine Woche mit Höhen und Tiefen hinter sich. Zwei Tage legte er deutlich zu, zwei Tage gab er kräftig ab. Am Freitag stabilisierte sich der DAX über der Marke von 14.400 Punkten. Auf Wochensicht legte er unter dem Strich knapp ein Prozent zu. Marktidee: Nordex Nordex hatte in der vergangenen Woche Geschäftszahlen für 2021 vorgelegt. Der Windkraftanlagenbauer schreibt zwar weiter rote Zahlen. Allerdings kam der Ausblick auf 2022 am Markt gut an. Die Aktie legte in der Folge deutlich zu. Dabei sprang der Kurs über mehrere wichtige technische Marken. Entscheidend für den weiteren Verlauf sind jetzt zwei weitere Hürden auf der Oberseite.