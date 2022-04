Der Impfstoffhersteller BioNTech steht vor einer enorm spannenden Börsenwoche. Schließlich hatte der Platzhirsch am vergangenen Mittwoch die Zahlen für das abgelaufene Jahr bekannt gegeben. Das Unternehmen erlöste satte 19 Milliarden Euro, wovon am Ende sensationelle 10,3 Milliarden Euro Gewinn übrig blieben. Das entspricht einer Umsatzrendite von sagenhaften 54,2 Prozent. Davon dürften die Aktionäre gleich doppelt profitieren:

Denn BioNTech will eine Sonderdividende in Höhe von zwei Euro je Aktie ausschütten. Zusätzlich planen die Mainzer ein großes Aktienrückkaufprogramm. Für insgesamt 1,5 Milliarden Euro sollen in den kommenden zwei Jahren eigene Aktien zurückgekauft werden. Beide Maßnahmen dürften der BioNTech-Aktie helfen. Der Aktienkurs konnte sich am Freitag etwas von der 170-Dollar-Marke ...

