Jeden Montagmorgen berichten wir über fünf Dinge, die zum Wochenstart wichtig sind. Diesmal geht es unter anderem um Apples Studio Display und die Insolvenz von Hellofresh Go. Es vergeht fast kein Tag, ohne dass eine Pressemeldung vor einem Fachkräftemangel in dieser oder jener Branche warnt. Dass qualifiziertes Personal an vielen Stellen fehlt, lässt sich kaum bestreiten. Ob aber wirklich immer ein tatsächlicher Fachkräftemangel vorliegt, wenn ein Interessenverband davor warnt, darf zumindest bezweifelt werden. Am Ende geht es eben um knallharte Wirtschaftsinteressen...

Den vollständigen Artikel lesen ...