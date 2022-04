Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Hoffnungen auf eine Entspannung der Lage in der Ukraine und Enttäuschungen wechseln sich ab und so bleibt die Volatilität an den Finanzmärkten erhöht, so die Analysten der Helaba.Für etwas Erleichterung hätten die zum Teil deutlich rückläufigen Energiepreise gesorgt, wenngleich die Inflationserwartungen weiterhin ein sehr hohes Niveau aufweisen und die Zentralbanken damit unter Druck bleiben würden, von ihrem expansiven Kurs abzurücken. ...

